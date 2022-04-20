SPOR Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor maçının ardından

Çalımbay: Gol yedik ama oyundan kopmadık

Mateos: İkinci maça daha iyi hazırlanmak istiyoruz

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı finalde karşılaşan Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maça enteresan bir şekilde başladıklarını söyledi. Çalımbay, 'Beklemediğimiz şekilde bir hata oldu. Kalecimiz bir anlık panikten midir oldu bir hata ve gol yedik ama oyundan kopmadık. Maç ilerledikçe daha da iyi oynamaya başladık. Özellikle maçın ilk yarısının sonlarına doğru çok güzel pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda yine aynı şekilde hem defansımızı yaptık, hem de ilerde ataklarımız oldu. 10 kişi kalmamıza rağmen mücadeleden hiç kopmadık. Çok güzel bir maç oldu. Son dakikada attığımız golle galip gelmek çok güzel bir şey. Yalnız oynanan maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarısı Sivas'ta oynanacak. Biz bugün maçın başından sonuna kadar disiplinli oyunumuzu bozmadık. Alanyaspor'un nasıl bir oyun sistemi olduğunu biliyorduk ve çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele etti. Bana göre hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. 10 kişi kaldıktan sonra Alanyaspor'un atakları geldi. O anda da kalecimiz defansımız oyuncularımız mükemmel direnç gösterdi. İyi bir galibiyet ama dediğim gibi bu bir maçtı. Bu maç ne olursa olsun her zaman sonuç ikinci maçta belli olacak' dedi.

ALANYASPOR CEPHESİ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos ise şöyle dedi:

'Antalyaspor maçına çok benzer bir maç olduğunu düşünüyorum. Antalyaspor maçında da golü bulmuştuk, maça iyi başlamıştık. Aslında ilk 25-30 dakikaya baktığımızda iyi yönde götürüyorduk, domine etmiştik. Rakip biraz daha oyuna etkinliğini koyana kadar istediğimiz futbolu oynayarak, golü de bulmuştuk. Gerek duran toplarda gerek Gradel gibi bireysel anlamda yetenekli oyuncularıyla, direkt ileri atak yapabilen oyuncularla beraberliği sağladılar. İkinci yarı farklı bir strateji ile sahadaydık. Tekrar topa sahip olarak, ataklar yapmak istedik. Aslında o dakikalarda yakaladığımız fırsatları gole çevirebilseydik maçın hikayesi farklı olabilirdi. Karşımızda iyi oyunculardan kurulu, tecrübeli bir ekip vardı. Gerek oyunu toplu ve topsuz kontrol etmeleri gerektiğinde farklı stratejileri olan bir takımdı. Çünkü topsuz oyunda da atakları faulle kesmeleri, pozisyonu düşürmeleri gerektiği yerlerdeki hamlelerle bugün son dakikaya kadar maçı taşıdılar. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra biz biraz daha yüklendik. Mental olarak da biz kazanma isteğiyle atak yaptığımız dakikalarda maalesef kalemizde golü gördük. Bugün buradan mağlup ayrılıyoruz. Bugün buradan pozitif örnekleri cebimize koyarak ikinci maça daha iyi hazırlanmak istiyoruz. Onun öncesinde ligde tekrar Sivasspor ile karşılaşacağız. Bu maçla birlikte öncelikle kendimize daha sonra tüm kamuoyuna Alanyaspor'un gücünü göstermek için sahada olacağız.?