Alaşehir'de Sel: Göbekli Deresi Taştı

07.02.2026 19:51
Alaşehir'de şiddetli yağış sonrası Göbekli Deresi taştı, yol çökmesi nedeniyle ulaşım kapandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, şiddetli yağışın ardından Göbekli Deresi taştı. Çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapandı.

Alaşehir'de saat 03.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağış sonrası Göbekli Deresi taştı. Derenin taşmasıyla Göbekli Mahallesi ile Horzumalayaka Mahallesi'ni birbirine bağlayan kara yolu, meydana gelen çökme nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel sularının taşıdığı molozlar nedeniyle yol kenarında bulunan 3 evde kısmi hasar oluştu. Sel nedeniyle bir süre ulaşım sağlanamazken, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri tarafından alternatif tali yol açılarak, bölgede çalışma başlatıldı.

KAYMAKAM SAHADA İNCELEME YAPTI

Selin ardından kapanan yolları incelemek üzere Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Suat Akdut, Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Pıhtılı, Alaşehir MASKİ Şefi Gökhan Bayram ve jandarma ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Alper Faruk Güngör, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede, "Gece bastıran ani ve şiddetli yağış sonrası Göbekli Deresi'nin taşması sonucu yolda çökme meydana gelmiş ve yol ulaşıma kapanmıştır. İlgili kurumlarımız tarafından yolu açma çalışmaları başlatılmıştır. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yoktur" dedi.

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa)

Kaynak: DHA

