Alaşehir'de Su Seviyesi Arttı

03.02.2026 12:41
Alaşehir'deki Avşar Barajı'ndaki su seviyesi 20 milyon metreküpe çıkarak üreticileri sevindirdi.

MANİSA'nın Alaşehir'de son günlerde etkili olan düzenli yağışlar sonucu Avşar Barajı'ndaki su seviyesi yükseldi. Barajda biriken su miktarı 20 milyon metreküpe ulaşarak, geçen yıl 16 milyon metreküp olan toplam seviyeyi geçti. Üreticiler ise bu yıl verimli bir sezon beklediklerini ifade etti.

Alaşehir'de son günlerde etkili olan düzenli yağışlarla birlikte toplam 75 milyon metreküp kapasiteye sahip Avşar Barajı'ndaki su seviyesi yükseldi. Bağ Sulama Birliği Başkanı Hüseyin Alagöz, geçmiş yıllarda baraj doluluk oranlarının yüzde 20-30 seviyelerinde seyrettiğini belirtip, "Geçen yıl 15-16 milyon metreküp civarında suyumuz vardı ve sulama sahasını ikiye bölerek yarısına su verebildik. Bu yıl ölçümlerimize göre 20 milyon metreküpü aştık. Derelerden gelen akışlarımız iyi. Su seviyesinin 30 milyon metreküpü geçmesini bekliyoruz. Sulama sezonu başında mevcut su seviyesine göre planlama yapacağız. Doluluk yeterli olursa bu yıl sulama sahasının tamamına su vermeyi planlıyoruz" dedi. Alagöz, çiftçilerin kış suyu talebinin yoğun olduğunu belirterek, dere sularının kanallara yönlendirilmesiyle toprağın yıkanmasının ve verimin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Mahalleli ise uzun yıllardır dolmayan barajda su seviyesi yükselince bölgeye geldi. Vatandaşlar, bu yıl yağışların yeterli olduğunu ve yaz döneminde su sıkıntısı yaşanmayacağını dile getirdi.

Öte yandan, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen Avşar Barajı kapalı devre sulama sistemi çalışmalarının da devam ettiği bildirildi. Bugüne kadar 4 bin dekar alanın sisteme dahil edildiği, bu yıl 4 bin dekar alanın daha kapalı devre sulama sistemine alınmasının planlandığı kaydedildi. Alaşehir ve Sarıgöl ovalarında toplam 120 bin dekar alanın kapalı devre sulama sistemine geçişinin 2028 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), -

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

