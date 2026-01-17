Alaşehir'de Yalnız Yaşayan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Alaşehir'de Yalnız Yaşayan Adam Hayatını Kaybetti

Alaşehir\'de Yalnız Yaşayan Adam Hayatını Kaybetti
17.01.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir'de evinde yalnız yaşayan Durmuş Yüksek, kapısı kırılarak bulundu; hayatını kaybetmişti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evinde tek başına yaşayan Durmuş Yüksek'ten haber alınamaması üzerine kapısı, itfaiye ekiplerince açıldı. Yüksek'in evinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, Alaşehir'in Sakarya Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, her ayın ilk yarısında düzenli olarak ev kirasını yatıran Durmuş Yüksek'in (54) bu ay kirasını yatırmaması üzerine emlakçı durumu kontrol etmek için daireye gitti. Kapının açılmaması üzerine Sarıgöl ilçesinde yaşayan oğlu C.Y.'ye haber verildi.

Daireye gelen oğlu C.Y.'nin de kapıyı açamaması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Durmuş Yüksek'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüksek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Durmuş Yüksek'in cenazesi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradan da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Durmuş Yüksek'in emekli olduğu, eşinin yaklaşık 14 yıl önce vefat etmesinin ardından yalnız yaşadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Alaşehir'de Yalnız Yaşayan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

23:23
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
23:05
Okan Buruk’tan hakeme sert tepki
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki
22:31
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump’ı kışkırtmayın
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın
21:05
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 02:14:50. #7.11#
SON DAKİKA: Alaşehir'de Yalnız Yaşayan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.