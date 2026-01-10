Alaşehir Kahveciler Esnaf Odası'na Umut Koç Başkan Seçildi - Son Dakika
Yerel

Alaşehir Kahveciler Esnaf Odası'na Umut Koç Başkan Seçildi

Alaşehir Kahveciler Esnaf Odası\'na Umut Koç Başkan Seçildi
10.01.2026 10:55
Alaşehir Kahveciler Esnaf Odası'nda yapılan genel kurulda Umut Koç, yeni başkan olarak seçildi.

Alaşehir Kahveciler Esnaf Odası'nın 3 adayın yarıştığı olağan genel kurulunda yeni başkan Umut Koç oldu.

Ozan Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, mevcut başkan Ali Arslan'ın aday olmadığı seçimde Umut Koç, Zeki Eler ve Mehmet Çakır başkanlık için yarıştı. Toplam 339 kayıtlı üyenin bulunduğu odada, genel kurula 245 üye katıldı.

Yapılan seçimde kullanılan oyların 8'i geçersiz sayılırken, geçerli oyların 107'sini alan Umut Koç Alaşehir Kahveciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı seçildi. Diğer adaylardan Zeki Eler 87 oy alırken, Mehmet Çakır ise 51 oyda kaldı.

Seçimlerin ardından Umut Koç başkanlığındaki yeni yönetim kurulu İbrahim Eroğlu, Ramazan Aydın, Selim Zeybek, İbrahim Süngü ve Raşit Aşar'dan oluştu. Denetim Kurulu üyeliklerine ise Alpaslan Erdal, Rafet Aktaş ve Mehmet Boğa seçildi.

Genel kurulun ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Umut Koç, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, Alaşehir'de kahveci esnafının sorunları ve talepleri için birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alaşehir Kahveciler Esnaf Odası'na Umut Koç Başkan Seçildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Alaşehir Kahveciler Esnaf Odası'na Umut Koç Başkan Seçildi - Son Dakika
