Albayrak'tan Gazetecilere Kutlama ve Su Kesintisi Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Albayrak'tan Gazetecilere Kutlama ve Su Kesintisi Eleştirisi

Albayrak\'tan Gazetecilere Kutlama ve Su Kesintisi Eleştirisi
09.01.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, gazetecilerle bir araya gelerek su kesintilerini eleştirdi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Albayrak, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir pastanedeki organizasyonda yaptığı konuşmada, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Kentte Aralık 2025'te su kesintileri yaşandığını hatırlatan Albayrak, şöyle devam etti:

"Yapmış oldukları açıklamada ilk önce '12 saat' dediler. Sonra 24 saate çıktılar. Sonra da bu işi beceremediklerini ortaya koydular ve insanların hazırlıksız bir şekilde yakalanmalarına sebep oldular ve 3 gün, Tepebaşı bölgesi gibi büyük bir ilçeye suyu sağlayamadılar."

Gürhan Albayrak, kesinti nedeniyle insanların büyük sıkıntılar çektiklerini dile getirdi.

"Bu, şehrin geleceğini düşünmek değildir." diyen Albayrak, şunları kaydetti:

"Şehrin geleceğini düşünen bir belediye, ekipleri ve başkanları ne yapar? Zamanında planlar, ortaya koyar ve adım adım yapar. Çünkü geçmişte atalarımız söylemiş, 'Önünü kış tut, yaz çıkarsa bahtına' demiş. Ancak bunlar hep ne yapmışlar? 'Boşver' demişler, ötelemişler. Sonraya bırakmışlar, badana boya yapmışlar."

Albayrak, kış mevsiminde yeterli yağış olmadığı takdirde kentte yaz aylarında su sıkıntıları yaşanacağını belirtti.

"Bunlar hep mazeret üretmeyi seven bir durum içindeler." ifadelerine yer veren Albayrak, "Hem belediye başkanı hem de il başkanı. Gerçekten insan üzülüyor ama burada sorumluluğunuzdan kaçamayacaksınız. Bu iş, sizin sorumluluğunuzda. Bu işi yapacaksınız. Yapamazsanız da çıkacaksınız, insanlardan özür dileyeceksiniz." değerlendirmesini yaptı.

Gürhan Albayrak, AK Parti iktidarları döneminde Eskişehir'e pek çok yatırım yapıldığını aktardı.

Bu yatırımların devam edeceğini vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Az ilerideki Çankaya Mahallesi'nde ne oluyor? Şu anda bir tane kapalı spor salonunun ihalesi yapıldı. Onu da yapıyoruz biz. Bugün okulların bahçelerine 14-15 halı saha yaptık. Yine biz yaptık. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin içinde biliyorsunuz, arkada bir saha var. Özellikle bizim bazı takımlarımızın futbol oynadıkları. Oradaki yenilemeyi yine biz yaptık."

Gürhan Albayrak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Eskişehir Teknik Üniversitesinin karşısında sahalar var. Onların yenilemesini yine biz yaptık. AFAD İl Müdürlüğümüzün binası inşallah bu sene bitmek üzere. Devamında da en önemlisi, biliyorsunuz ki, şu anda depreme dayanıklı bir şehir olma noktasında çaba gösteren bir parti olarak, 6 bin 26 konutumuzun ihalesi de inşallah şubat ayında yapılmış ve başlangıcı verilmiş olacak."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Eskişehir, AK Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Albayrak'tan Gazetecilere Kutlama ve Su Kesintisi Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:08:56. #7.11#
SON DAKİKA: Albayrak'tan Gazetecilere Kutlama ve Su Kesintisi Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.