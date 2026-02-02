Alev Alatlı Anıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yazar Alev Alatlı'yı vefatının ikinci yılında andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yazar, akademisyen ve fikir insanı Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Alev Alatlı fikirle cesareti, kelimeyle sorumluluğu yan yana taşıyan müstesna bir münevverdi. Kalemini konfor alanlarına değil, hakikatin zor sorularına yöneltti, milletimize sorumluluk bilinciyle hareket etti. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.