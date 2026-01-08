Aleyna Korkut Avrupa Şampiyonası için Hazırlanıyor - Son Dakika
Spor

Aleyna Korkut Avrupa Şampiyonası için Hazırlanıyor

08.01.2026 11:22
Milli badmintoncu Aleyna Korkut, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor ve ikinci şampiyonluğu hedefliyor.

Milli badmintoncu Aleyna Korkut, ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için hazırlanıyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle badminton ile 7 yaşında tanışan Aleyna, 2022 yılında 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tek kızlarda altın madalya kazandı.

Kariyerinde çok sayıda Türkiye birinciliği olan Aleyna, ?13 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda tek kızlarda altın madalyanın sahibi oldu.

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 18 yaşındaki milli sporcu, yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor.

Aleyna Korkut, ağustos ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da kondisyon kampı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Doğa ile iç içe bir ortam ve burada kondisyon kampı yapıyoruz. Koşularla, bilimsel çalışmalarla güzel bir kamp oluyor. Teknik çalışmalar da yapıyoruz." dedi.

Badminton ile ailesiyle Erzincan'da bulunduğu dönemde tanıştığını dile getiren Aleyna, "Ailemin, antrenörlerimi tanımasıyla spora başladım. 2022 yılında yapılan 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tek kızlarda Avrupa şampiyonu oldum. Şu anda da hedefimiz Avrupa Şampiyonası." diye konuştu.

İstanbul'da 11-15 Şubat tarihlerinde Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın düzenleneceğini aktaran Aleyna, ağustos ayında ise Macaristan'da Avrupa Gençler Şampiyonası'nın yapılacağını söyledi.

"Tek kızlarda çok iyiyiz"

Avrupa şampiyonu olduğu yaş grubuyla 4 yıl sonra tekrar karşılaşacağına işaret eden Aleyna, "Umarım yine aynı başarıyı kazanabilirim. Yine takımca çok iyi başarı kazanmak ve birinci olmak istiyorum. Ferdide de aynı başarıyı sürdürüp tekrar şampiyon olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yoğun bir faaliyet takvimlerinin olduğuna dikkati çeken Aleyna, şunları kaydetti:

"Badmintonda faaliyet takvimimiz yoğunlaştı. Daha çok kamplar, daha çok turnuvalar oluyor. Bu da bizim gelişimimizi olumlu yönde etkiliyor. Tek kızlarda çok iyiyiz. Gelişimimiz iyi gidiyor. Faaliyet takvimi dolayısıyla federasyonumuza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
