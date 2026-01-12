Ali Artun ve Ahmet Yiğider'in 'Töz' Sergisi - Son Dakika
Ali Artun ve Ahmet Yiğider'in 'Töz' Sergisi

12.01.2026 15:17
Mimarlığı ve sanatın özünü keşfeden 'Töz' sergisi, 17 Ocak'ta Galata Rum Okulu'nda açılacak.

Sanat kuramcısı, yazar ve küratör Ali Artun ile sanatçı Ahmet Yiğider'in eserlerinden oluşan "Töz" sergisi, 17 Ocak'ta Galata Rum Okulu'nda ziyarete açılacak.

Sergiye ilişkin Galata Rum Okulu'ndan yapılan açıklamaya göre sergi, 8 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Mimarlık üzerine hazırlanan serginin tanıtım bülteninde şu ifadelere yer verildi:

"Töz, bir şeyin doğasıdır, özüdür. Mimarlığın tözü, kökenleri işlevsel değildir. Şiirseldir, büyülüdür, gizemlidir. Sembolleri, anlamları sınırsız olan göksel sayılardır ve formlardır. Bu semboller mimarlığa özgü bir dil, bir gramer oluşturur ve mimarlık binlerce yıl bu dille kendini ifade etmiştir. İşte Töz, hafızalarımızda saklı kalmış bu dille yazılmış denemelerdir. Aklın ötesindeki imgesel bir mimarlığa işaret eder."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Artun sergiyi, "Töz mimarlığının bir amacı, bir rasyonalitesi, bir işlevi yok. Eserler bir konut, iş yeri filan değil. Odalar, salonlar, ofisler gibi kullanıma göre tasarlanmış mekanları da yok. Formları farklı, geometrisi farklı, dili farklı, fikri farklı, hissiyatı farklı. Töz'ün mimarlığı, sanat eserleri. Mimarlığın köklerini, özünü, cevherini, tözünü keşfetmekle uğraşıyor." sözleriyle tanımladı.

Ahmet Yiğider ise açıklamasında sanat ve tüm varoluş deneyimlerinde insanı besleyen üç olgunun var olduğunu belirterek, "İnsan, tabiat ve evren. Birincisi ancak içe dönerek anlayabileceğimiz bir derinlikte, diğer ikisi ise tüm yüklerimizden kurtulup özgür bir sonsuzluk arayışına girdiğimizde kendini sezdiriyor. Sanırım insan yaratıcılığını, on binlerce yıl boyunca ve bugün hala canlı tutan şey, bu arayışın kendisi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

