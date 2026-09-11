Ali Babacan'dan İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararına ilk yorum - Son Dakika
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Ali Babacan'dan İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararına ilk yorum

Ali Babacan\'dan İmamoğlu\'na verilen siyasi yasak kararına ilk yorum
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: DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına tepki gösterdi. “At izi it izine karışmış” diyen Babacan, bağımsız ve tarafsız bir yargı süreci işletilmediğini savunarak, “Alınan kararların hiçbirisine güvenemiyoruz. 2024 yerel seçimlerinin tamamen anlamsız hale geldiği bir süreç yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararını değerlendirdi.

"YARGI KARARLARINA GÜVENEMİYORUZ"

Eşi Zeynep Babacan ile birlikte Sapanca'da düzenlenen "Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"na katılan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'na verilen cezaya ve belediyelere yönelik yürütülen hukuki süreçlere değinen Babacan, gerçek yargı süreçleriyle siyasi müdahalelerin birbirine karıştığını ifade etti. Babacan, “At izi it izine karışmış denen bir mesele vardır, bunlar Türkiye'de maalesef birbirine karışmış durumda. Bağımsız ve tarafsız bir yargı süreci işletilmedikten sonra bu alınan kararların hiçbirisine güvenemiyoruz” dedi.

"YEREL SEÇİMLER ANLAMSIZ HALE GELDİ"

Belediyelerle ilgili alınan yargı kararlarının önemli bir kısmının siyasi motivasyon veya yönlendirmeyle alındığına dikkat çeken Babacan, bu durumun seçmen iradesini zedelediğini savundu. Sürecin 2024 yerel seçimlerini gölgelediğini belirten Babacan, "Vatandaşımızın sandık başında kullandığı iradenin tamamen dışında pek çok ilde, ilçede gelişmelerin olduğu bir dönemdeyiz. Gerçekten 2024 yerel seçimlerinin tamamen anlamsız hale geldiği bir süreç yaşıyoruz. Bütün bu dava konularının bağımsız ve tarafsız bir şekilde gözden geçirilmesi lazım" şeklinde konuştu.

HUKUK GÜVENLİĞİ VURGUSU

Siyasetin yargının üzerinden elini çekmesi gerektiğini vurgulayan Babacan, hukukun üstünlüğü sağlanmadan Türkiye'nin temel sorunlarının çözülemeyeceğini dile getirdi. Yargının hem hükümetten hem de diğer etki odaklarından bağımsız ve tarafsız çalışması gerektiğinin altını çizen Babacan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu şartlar sağlanmadan enflasyon da düşmez, ülkenin ekonomisi de düzelmez. Çünkü ekonomi demek güven demektir. Güvenin de en önemli bileşeni hukuki güvenliktir, hukuk güvenliğidir."

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Son Dakika Gündem Ali Babacan'dan İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararına ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cengiz Sevgili Cengiz Sevgili:
    sayın Ali bey bu düşünce yanlış , mahkemeler kanunların maddesine göre karar verirler. hukuksuzluk kanunları uygulamaksa adamına göre uygulanmadığında hukuk mu oluyor … 1 3 Yanıtla
  • Mesut Korkut Mesut Korkut:
    işinize gelmeyince güvenmiyoruz oluyor, son çırpınışlarınız. 1 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Babacan'dan İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararına ilk yorum - Son Dakika
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