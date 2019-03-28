Ali Engin 10 Bin Kişi İle Yürüdü!

Narlıdere'de 'Bahar' coşkusu

Engin " 1 Nisan'da bambaşka bir Narlıdere'ye uyanacağız" dedi.

COŞKULU YÜRÜYÜŞ

Yürüyüş, Güzel Sanatlar Fakültesi önünden başladı ve Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Yaklaşık 10 bin Narlıdereli, ellerinde Türk bayrakları ile bu coşkuya ortak oldu. Yürüyüş boyunca, bando eşliğinde marşlar söylendi, sloganlar atıldı. Sivil toplum kuruluşları ve tiyatrocular da kortejde yer aldı. En önde 4 metrelik Türk Bayrağı ve Atatürk posteri taşındı. Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı'na gelindiğinde coşku ikiye katlandı. Kortej, meşalelerle karşılandı.

"BAMBAŞKA BİR SABAHA UYANACAĞIZ"

CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin burada yaptığı konuşmada "Güzel ve verimli bir kampanya süreci geçirdik. Girmedik sokak, sıkmadık el bırakmadık. Halkımız takdir eder ve oy verirse, 1 Nisan'da bambaşka bir Narlıdere'ye uyanacağız. Çoluk çocuk sandığa gidelim ve ülkenin bu kötü gidişatına önce Narlıdere'den ve İzmir'den 'dur' diyelim" dedi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Bahar Yürüyüşü'ne Ali Engin'in yanı sıra, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İlçe Başkanı Şahin Fırat, milletvekilleri Ednan Arslan, Kani Beko ve Sevda Erdan Kılınç, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve Konak'a aday gösterilen mevcut başkan Abdül Batur da katıldı.