Ali Hamza için umut dolu balonlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ali Hamza için umut dolu balonlar

Ali Hamza için umut dolu balonlar
08.02.2026 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da DMD'li Ali Hamza için düzenlenen etkinlikte balonlar gökyüzüne bırakıldı, umutlar arttı.

Konya'da, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Ali Hamza Doğan için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Ankara'da yaşayan Konyalı Doğan ailesinin kas hastası oğulları Ali Hamza için Meram ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan yetişkinlere ve çocuklara renkli balonlar dağıtıldı.

Katılımcılar aynı anda balonları gökyüzüne bıraktı.

Anne Gülsüm Doğan, yaptığı açıklamada, Ankara Valiliği onaylı kampanyada sona gelindiğini, Ali Hamza'nın yurt dışındaki ilaç tedavisini almasıyla yeni bir hayata başlayacaklarını belirterek, "Oğlum 5 yaşında ve tam oyun çocuğu. Arkadaşlarından sürekli geri kalıyordu. Şimdi tedavisinden sonra inşallah gücü daha yerinde olacak ve arkadaşlarına ayak uydurabilecek. İki tane de abisi var. Onlarla beraber korkmadan gönlünce oynayabilecek." ifadesini kullandı.

DMD hastası olan diğer çocuklara şifa dileyen Doğan, "Bu sürece emek veren herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyuz. Artık geleceğe umutla bakabiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Hamza için umut dolu balonlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi Cristiano Ronaldo, 41. doğum gününü kutlarken görüntülendi
Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu Annesini kaybeden engelli adamın hali yürek burktu
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Ekrem İmamoğlu’nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu'nun koruması Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı

19:03
Yeni transferler sahada İşte Beşiktaş’ın Alanyaspor maçı 11’i
Yeni transferler sahada! İşte Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı 11'i
18:53
Galatasaray, Rize’de zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
18:20
İsrail’in ABD’ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 19:58:41. #7.11#
SON DAKİKA: Ali Hamza için umut dolu balonlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.