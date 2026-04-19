Ali Hızar’dan dikkat çeken çağrı: Yeni bakanlık artık zorunlu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKİB Başkanı Ali Hızar, yurt dışında yaşayan 7,2 milyon Türk için “Yurt Dışı Türkler ve Göçmenler Bakanlığı” kurulması gerektiğini belirterek mevcut yapıların yetersiz kaldığını ve yeni bir kurumsal adımın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Avrupa Kayseri İşverenler Birliği (AKİB) Kurucu Genel Başkanı Ali Hızar, yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşını yakından ilgilendiren dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Diaspora politikalarının mevcut haliyle yetersiz kaldığını ifade eden Hızar, Türkiye’nin yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik daha güçlü ve merkezi bir yapıya ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Hızar’ın “Yurt Dışı Türkler ve Göçmenler Bakanlığı” önerisi, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da geniş yankı uyandırabilecek bir çıkış olarak değerlendiriliyor.

“7,2 MİLYON TÜRK İÇİN YENİ BİR KURUMSAL YAPI ŞART”

Hızar, Avrupa’da yaşayan yaklaşık 7,2 milyon Türk vatandaşının kimlik, kültür ve aidiyet bağlarının korunmasının stratejik bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Diasporanın Türkiye için yalnızca bir nüfus değil, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve diplomatik bir güç olduğunu ifade eden Hızar, bu potansiyelin doğru yönetilmemesi halinde ciddi kayıplar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Mevcut kurumların dağınık yapısının sorunlara kalıcı çözümler üretmekte yetersiz kaldığını dile getiren Hızar, kurulacak yeni bakanlığın devlet ile diaspora arasında güçlü ve sürdürülebilir bir köprü görevi göreceğini söyledi.

ASİMİLASYON VE KİMLİK EROZYONU UYARISI

Avrupa’daki Türk toplumunun uzun yıllardır asimilasyon, kimlik kaybı ve aidiyet zayıflaması gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Hızar, bu sürecin görmezden gelinemeyeceğini ifade etti. Özellikle yeni nesillerin Türkiye ile bağlarının zayıflama riski taşıdığına dikkat çeken Hızar, bu durumun ancak kapsamlı ve planlı devlet politikalarıyla önlenebileceğini vurguladı. Ayrımcılık, İslamofobi ve sosyal dışlanma gibi konuların da kurumsal düzeyde ele alınması gerektiğini belirten Hızar, bu alanlarda daha güçlü bir devlet refleksine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

“BU SADECE BİR ÖNERİ DEĞİL, STRATEJİK BİR GEREKLİLİK”

Yeni kurulması önerilen bakanlığın hukuki destekten eğitime, gençlik politikalarından sivil toplum koordinasyonuna kadar birçok alanda aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirten Hızar, bu yapının diaspora ile Türkiye arasındaki bağları güçlendireceğini ifade etti. Vatandaşlara yeterli hizmet sunulmadığı takdirde bağların zayıflayacağı uyarısında bulunan Hızar, bu adımın yalnızca idari değil aynı zamanda stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Açıklamasının sonunda çağrısının eleştiri değil, yol gösterici bir devlet tavsiyesi olduğunu vurgulayan Hızar, bu çıkışın önümüzdeki günlerde geniş çaplı tartışmalara zemin hazırlamasının beklendiğini dile getirdi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Yerel Haberler, Yerel, Hatay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 10:13:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.