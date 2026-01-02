Ali Karaca Tekrar Başkan Seçildi

Polatlı Pazarcılar ve Seyyar Satıcılar Esnaf Odası Başkanlığına yeniden Ali Karaca getirildi.

İlçede bir düğün salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurulda seçimlere Karaca'nın hazırladığı listeyle gidildi.

Tek aday olarak seçime giren Ali Karaca, üyelerin tamamının oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Karaca, yaptığı konuşmada kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın da konuşma yaptığı genel kurulda katkıda bulunanlara plaket verildi.

Ali Karaca'nın başkanlığındaki yönetim kurulunda Harun Karataş, Veysel Yıldız, Ümüt Yücel, Nuran Atay, Muttalip Akman, Hasan Yılmaz yer aldı.