Ali Meşe Hayatını Kaybetti

26.01.2026 17:16
Yangın sonrası kedisiyle çekilen fotoğrafıyla tanınan 94 yaşındaki Ali Meşe hastanede vefat etti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evinde çıkan yangından kurtulduktan sonra kedisiyle çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan 94 yaşındaki Ali Meşe, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ordular köyündeki evinde 17 Ocak 2018'de çıkan yangından sonra kedisiyle çekilen fotoğrafıyla gündeme gelen Meşe, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar ve akciğer enfeksiyonu hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından, Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde yardımseverlerin katkılarıyla inşa edilen evine getirilen Meşe'nin cenazesi, köy camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Meşe'nin cenaze namazına, çocukları Necati ve Ahmet Meşe, yakınları ve köy sakinleri katıldı.

Süreç

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan Ali Meşe, 17 Ocak 2018'de evindeki sobayı benzinle tutuşturmak istemiş, alevlerin birden parlaması üzerine çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangında kedisinin kurtulmasıyla teselli bulan Meşe'nin söndürme çalışmalarını, kucağına aldığı kedisine sarılıp gözyaşı dökerek izlemesi, görenleri etkilemiş, yerel ve ulusla çapta yardım kampanyaları başlatılan Meşe'nin yaşadığı süreç, Türkiye ve dünya basınında da yer bulmuştu.

Meşe, daha sonra Mudurnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde yardımseverlerin katkılarıyla inşa edilen, Valilik desteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce eşyaları temin edilen eve taşınmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Ali Meşe, Güncel, Son Dakika

