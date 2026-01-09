Ali Yeldan'dan Gazetecilere Bilgilendirme - Son Dakika
Ali Yeldan'dan Gazetecilere Bilgilendirme

09.01.2026 13:19
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, gazetecilerle suçla mücadele çalışmalarını paylaştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Adliyenin Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Yeldan, kentte suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde sürdürülen çalışmaların somut sonuçlar verdiğini belirten Yeldan, geçen ay sonu itibariyle soruşturma dosya sayısının 223 bin 397 olduğunu ifade etti.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 2024'te tutuklanan şüpheli sayısının 220 olduğunu, 2025 yılında bu sayının 629'e çıktığını aktaran Yeldan, "kadına karşı tehdit" ve "kadına karşı kasten yaralama" suçundan 8 bin 236 soruşturma dosyasının bulunduğunu kaydetti.

Yeldan, başsavcılığa bağlı kapalı ceza infaz kurumlarında 11 bin 10, açık ceza infaz kurumlarında ise 3 bin 715 hükümlü veya tutuklunun bulunduğu bilgisini paylaştı.

"Tüm kurumlarımızla vatandaş odaklı ve çözüm üreten anlayışla çalışacağız"

Geçen yıl adalet hizmetlerinin hızlandırılması, mağdurların korunması, kamu düzeninin tesisi ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı ve kararlı adımlar atıldığını ifade eden Yeldan, şöyle konuştu:

"Yeni uygulamalarla soruşturma süreçlerinde hız ve etkinlik sağlanmış, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar güçlendirilmiş, suçla mücadelede ise tavizsiz ve kesintisiz bir strateji izlenmiştir. Sadece suçluların cezalandırılmasını değil, suçun önlenmesini, mağdurun korunmasını, toplumun huzur ve güven içinde yaşamasını ve adalete olan inancın pekişmesini amaçlayan çalışmalarımız, çok paydaşlı ve sistematik bir anlayışla yürütülmüştür. İzmir halkının huzuru ve güveni, adalet mekanizmasının etkinliği ve devletimizin hukuki güvencesi temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda, tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde, vatandaş odaklı ve çözüm üreten anlayışla çalışmaya devam edeceğiz."

Toplantıya İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak ile İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Gökberk Sunal da katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ali Yeldan, Güvenlik, Güncel, İzmir, Son Dakika

