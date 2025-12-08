Aliağa Petkimspor\'dan Önemli Galibiyet

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, A. Efes maçının ardından, "Bizim için önemli bir galibiyet" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda A. Efes'i 96-92 mağlup etti. Bu sonuçla Aliağa Petkimspor, ligdeki 4. galibiyetini elde ederken A. Efes ise 4. kez mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın, açıklamalarda bulundu. Çıvgın, önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Bizim için çok önemli bir galibiyet, biraz sıkışmıştık. Sıkıntılar yaşasak da milli arayı iyi geçirdik, çok iyi çalıştık. Maç sonunu biraz daha iyi geçirebilirdik. Kazanmaya ihtiyacımız olduğu için maç sonu stres yaptık, daha rahat bitirebilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum, önemli bir galibiyet ama bu daha hiçbir şey değil. Bu galibiyeti cebimize koyup yolumuza devam etmemiz lazım. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı. - İZMİR