Alkollü mekanlara yabancı kadın operasyonu
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Bursa'da alkollü mekanlarda çalıştıkları tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadından 8'i İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:13 Kaynak: İHA
'da alkollü mekanlarda çalıştıkları tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadından 8'i İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin İznik
'te gerçekleştirdiği huzur operasyonunda alkollü mekanlarda çalıştıkları tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın yakalanarak İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan Gulnigor P. (27), Hanna K. (28), Semura G. (28), Altynay K. (39), Tabassum K. (33), Afsaneh A. (26), Sulgun C. (26) ve Kravete O. (28) Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - BURSA
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