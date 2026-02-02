Alkollü Sürücü, Bekçiyi Öldürdü - Son Dakika
Alkollü Sürücü, Bekçiyi Öldürdü

02.02.2026 14:44
Maltepe'de alkollü sürücü, çarşı ve mahalle bekçisini öldürdü, 12 saat sonra yakalandı.

Maltepe'de meydana gelen kazada çarşı ve mahalle bekçisinin ölümüne neden olan alkollü sürücü, 12 saat sonra yakalanarak tutuklandı.

Kaza, 31 Ocak günü saat 04.50 sıralarında Cevizli D-100 Karayolu Kartal istikametinde meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Karamehmetoğlu'nun (37) kullandığı otomobile, sol şeritten gelen Cihan B.'nin (41) idaresindeki Maserati marka araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karamehmetoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan 3 kişi olay yerinde gözaltına alınırken, sürücü Cihan B.'nin taksiyle kaçtığı belirlendi. Kamera kayıtlarını mercek altına alan ekipler olaydan yaklaşık 12 saat sonra şüpheliyi yakaladı. Yapılan testlerde şüpheli Cihan B.'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karamehmetoğlu'nun cenazesi ise Sarıyer Zekeriyaköy'de kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Törene ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Maltepe, Olaylar, Kaza, Son Dakika

