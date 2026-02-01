Alkollü Sürücü Kazasında Motosikletli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
3. Sayfa

Alkollü Sürücü Kazasında Motosikletli Hayatını Kaybetti

Alkollü Sürücü Kazasında Motosikletli Hayatını Kaybetti
01.02.2026 10:10
Menteşe'de alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan Sertaç Yılmaz hastanede yaşamını yitirdi.

Menteşe'de alkollü sürücünün neden olduğu kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sertaç Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Sertaç Yılmaz ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sertaç Yılmaz, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası gözaltına alınan Yasin Yayla, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü Kazasında Motosikletli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

