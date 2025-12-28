Duvarda asılı kalan aracın sürücüsü "Trakyalıyım be ya" deyip polisi öpmeye kalktı - Son Dakika
Duvarda asılı kalan aracın sürücüsü "Trakyalıyım be ya" deyip polisi öpmeye kalktı

28.12.2025 11:44
Tekirdağ Çorlu'da virajda bordür taşlarına çarptıktan sonra hipermarketin bahçe duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü trafik polislerinin yaptığı testte alkollü çıktı. Ekip aracına bindirilen alkollü sürücü, "Trakyalıyım ben be ya. Hiçbir şeyim yok benim" dedikten sonra polise sarılmak istedi. Gülümseten anlar kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı Çorlu Park mevkiindeki dönel kavşakta, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi yönüne seyreden H.İ. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bordür taşlarına çarptı.

Duvarda asılı kalan aracın sürücüsü 'Trakyalıyım be ya' deyip polisi öpmeye kalktı

"TRAKYALIYIM BEN BE YA" DEDİ, POLİSİ ÖPMEYE KALKTI

Savrulan araç daha sonra hipermarketin bahçe duvarında asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücü H.İ'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Karakola sevki için polis aracına bindirilen sürücü H.İ'nin, "Trakyalıyım ben be ya hiçbir şeyim yok benim" diyerek polise sarılmak istemesi gülümsetti.

Duvarda asılı kalan aracın sürücüsü 'Trakyalıyım be ya' deyip polisi öpmeye kalktı

BASIN MENSUBUNA MÜDAHALE

Öte yandan, muhabirin görüntü aldığı sırada bir şahsın kameraları engellemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. Şahsın, basın mensubunun görevini yapmasında zorluk çıkardığı gözlendi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Tekirdağ, Olaylar, 3-sayfa, Bahçe, Çorlu, Kaza, Son Dakika

