Duvarda asılı kalan aracın sürücüsü 'Trakyalıyım be ya' deyip polisi öpmeye kalktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı Çorlu Park mevkiindeki dönel kavşakta, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi yönüne seyreden H.İ. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bordür taşlarına çarptı.

"TRAKYALIYIM BEN BE YA" DEDİ, POLİSİ ÖPMEYE KALKTI

Savrulan araç daha sonra hipermarketin bahçe duvarında asılı kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücü H.İ'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Karakola sevki için polis aracına bindirilen sürücü H.İ'nin, "Trakyalıyım ben be ya hiçbir şeyim yok benim" diyerek polise sarılmak istemesi gülümsetti.

BASIN MENSUBUNA MÜDAHALE

Öte yandan, muhabirin görüntü aldığı sırada bir şahsın kameraları engellemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. Şahsın, basın mensubunun görevini yapmasında zorluk çıkardığı gözlendi.