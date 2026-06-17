Alman Bild, Delphin Imperial’i Antalya’nın en iyi otelleri arasında gösterdi - Son Dakika
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Alman Bild, Delphin Imperial’i Antalya’nın en iyi otelleri arasında gösterdi

Alman Bild, Delphin Imperial’i Antalya’nın en iyi otelleri arasında gösterdi
17.06.2026 12:08
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Alman Bild gazetesi, bu yıl için Antalya’daki en iyi otelleri içeren bir değerlendirme yayımladı. Buna göre listede Belek, Lara ve Side bölgelerindeki tesisler öne çıkarken, Delphin Imperial Lara da yer aldı.

Değerlendirmede Antalya’nın özellikle her şey dahil konseptli büyük ölçekli otelleri, güçlü hizmet altyapısı ve uluslararası misafir profili ile Akdeniz turizminde lider destinasyonlardan biri olmaya devam ettiği ifade edildi.

‘TÜRKİYE TURİZMİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE YOLUNA DEVAM EDİYOR’

Delphin Hotels & Resorts sahipleri Cömertoğlu ailesi tarafından yapılan açıklamada, Delphin Imperial’in listede yer almasının Türk turizmi açısından önemli bir gösterge olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Delphin Imperial gibi tesislerin uluslararası basında yer alması, Antalya’nın ve Türkiye’nin turizmde geldiği noktayı açıkça ortaya koyuyor. Bizim hedefimiz yalnızca konaklama sunmak değil, Türkiye’nin marka değerine katkı sağlamaktır. Türkiye turizmi güçlü altyapısı, hizmet kalitesi ve yatırım gücüyle büyümeye devam edecektir.”

Ayrıca, Türk turizminin özellikle lüks segmentte her yıl daha fazla yabancı basın ve tur operatörünün dikkatini çektiği, Delphin markasının da bu büyümenin önemli temsilcilerinden biri olduğu kaydedildi. Delphin Imperial gibi tesislerin bölge ekonomisine, istihdama ve turizm gelirlerine önemli katkı sağladığı, Antalya’nın küresel turizm liginde üst sıralarda yer almasını desteklediği belirtildi.

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Son Dakika Turizm Alman Bild, Delphin Imperial’i Antalya’nın en iyi otelleri arasında gösterdi - Son Dakika

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