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Alman Gazeteci Yücel'in yargılanmasına devam edildi

2 saat önce

Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılanmasına devam edildi.

Alman Gazeteci Yücel'in yargılanmasına devam edildi, System.String[]
Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Yücel'in yurt dışı istinabe kuralları çerçevesinde alınmasına karar verilen ifadesinin beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Alman gazeteci Deniz Yücel hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tahliye edildikten sonra Almanya'ya dönen Deniz Yücel katılmazken avukatı Veysel Ok hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanık Yücel'in ifadesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu'na yazılan istinabe evrakının dönmediğini belirtti. Mahkeme başkanı, sanık Deniz Yücel'in Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı hak ihlali başvurusuna yönelik Anayasa Mahkemesi'nin kararının dosyaya eklendiğini söyledi.

Beraat talep ediyoruz

Duruşmada söz alan sanık Yücel'in avukatı, "Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra davanın bittiği görüşündeyiz. Mahkeme kararında, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği açıkça belirtilmiştir. Bu durumda istinabe evrağı beklenmeden sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Daha sonrasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, istinabe evraklarının beklenmesi yönünde karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Die Welt Gazetesi Türkiye temsilcisi Deniz Yücel, 14 Şubat 2017'de gözaltına açılınmış ve ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede hakkında 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenen Deniz Yücel'in yazdığı yazılarda FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandası yaptığı ve halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa yönelik tahrik ettiği ifade ediliyor. - İSTANBUL
Deniz Yücel, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:20 Kaynak: İHA
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