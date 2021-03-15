Almanya'da eyalet parlamentosuna 4 Türk kökenli vekil seçildi - Son Dakika

Almanya'nın Baden Württemberg eyalet parlamentosuna 4 Türk kökenli vekil seçildi.

Almanya'nın Baden Württemberg eyaletinde dün yapılan Eyalet Parlamento seçimlerinde 4 Türk kökenli aday resmi olmayan sonuçlara göre meclise girmeyi başardı. Yeşiller Partisinden Eyalet Meclisine üçüncü kez seçilen ve 2016 yılından beri eyalet Meclis Başkanlığı yapan Muhterem Aras Stuttgart 1. bölgeden seçime katıldı. Oy oranını bir önceki seçime oranla yüzde 2.4 arttırarak yeniden seçilmeyi başardı. Yeşiller Partisi Konstanz kentinden ikinci kez aday olan Neşe Erikli de oylarını arttırarak meclise girdi. Göppingen kentinden aday olan Ayla Çataltepe de Yeşiller eyalet meclisine seçilen isimler arasında yer aldı. Bietigheim-Bissingen'den Yeşiller adına aday olan Tayfun Tok da eyalet meclisine giren dördüncü Türk kökenli vekil oldu.

Yeşiller Partisi, Baden Württemberg eyaletinde oylarını 2.3 oranında arttırarak yüzde 32.6 oy alarak en güçlü parti oldu. Yeşiller Partisi, 154 sandalyeye sahip olan Eyalet Meclisinin 58 sandalyesini kazandı. 21 partinin katıldığı eyalet seçimlerinde 872 aday seçilmek için yarıştı. - STUTTGART