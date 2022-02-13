Üye Girişi
Son dakika haberi | Almanya'da, Frank-Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Almanya'da, Frank-Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

13.02.2022 17:11

Son dakika haberine göre - Almanya'da, Frank-Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi Almanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda Frank-Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

- Almanya'da, Frank- Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

BERLİN - Almanya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi sonucunda Frank-Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Almanya'da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde federal kongrede bin 472 delegenin bin 437'si oy kullandı. Delegelerden bin 45 oy alan Frank Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında federal meclis binasının yanındaki Paul-Löbe-Haus binasında gerçekleştirilen seçime Meclis Başkanı Baerbel Bas başkanlık etti. Gizli yapılan oylamada federal hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile birlikte muhalefet partileri de destek verdi.

İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nden Max Otte, seçimde 140, Sol Parti'nin adayı Gerhard Trabert 96 ve Özgür Seçmenler'in adayı Stefanie Gebauer 58 oy aldı. Seçimde 86 çekimser ve 12 geçersiz olmak üzere toplamda bin 437 delege oy kullandı.

Birçok Türk de katıldı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma yetkisi verilen delegeler arasında federal ve eyaletler meclisinden çeşitli partilerdeki Türk kökenli milletvekillerinin yanı sıra sinema sanatçısı Renan Demirkan, Sibel Kekilli, sağlık çalışanı Ayşe Yeter, Berlin- Brandenburg Türkiye Toplumu Sözcüsü Ayşe Demir, gazeteci-yazar Ferda Ataman, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, avukat Seda Başay Yıldız ve Mehmet Daimagüler gibi isimler yer aldı.

Federal Seçiciler Kurulu'nda 12 Şubat 2017'de bin 253 üyenin katıldığı oylamada 931 oyla seçilen Steinmeier 19 Mart 2017'den beri sürdürdüğünü Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıl daha sürdürecek.

Son dakika haberi | Almanya'da, Frank-Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
Son dakika haberi | Almanya'da, Frank-Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
Son dakika haberi | Almanya'da, Frank-Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi

YORUMLAR
500

Walter Steinmeier, cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Almanya'da, Frank-Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:23 Feci suikastın detayları gün yüzüne çıktı! İki kadın da kısa süre önce eşinden boşanmış
17:20 Almanya'da Frank-Walter Steinmeier tekrardan cumhurbaşkanı seçildi
17:19 Yattara, 41 yaşında top koşturdu! İşte yeni takımı ve dikkat çeken forma detayı
17:13 Lerzan Mutlu'dan dekolte şov! Rengarenk elbisesinin bir de arkasını görün
17:05 Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı unutmadı! Ölüm yıl dönümünde paylaştığı video duygulandırdı
17:04 Öğretmenin, annesi vefat eden öğrencisiyle ilgili paylaşımı okuyanları hüngür hüngür ağlattı
16:48 Türk hakem canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık
16:11 Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 14 maça çıktı
15:47 Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 17:52:54. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Almanya'da, Frank-Walter Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement