Almanya'dan Ukrayna'ya Askeri Destek Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Almanya'dan Ukrayna'ya Askeri Destek Açıklaması

06.01.2026 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Merz, olası ateşkeste Ukrayna'ya askeri katkı sağlayabileceklerini belirtti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Paris'te düzenlenen Ukrayna yanlısı müttefikler toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da olası bir ateşkes durumunda Almanya'nın askeri olarak katkıda bulunabileceğini açıkladı.

Merz, bunun için ABD'den güçlü ve hukuken bağlayıcı güvenlik garantisi talep ettiklerini belirtti. "Almanya, olası bir ateşkesten sonra Ukrayna için NATO'ya üye komşu ülke sınırında kuvvetlerimizi konuşlandırabilir" dedi.

Başbakan Merz, Almanya'nın hangi şekilde ve hangi ölçüde destek sağlayacağı kararının hükümet ve Federal Meclis'in onayına bağlı olduğunu vurguladı. Merz, Alman askerlerinin doğrudan Ukrayna'ya değil, NATO üyesi komşu ülkelerde konuşlanacağını ifade etti. Ayrıca genç Ukraynalılara ülkelerinde kalıp, güvenli ve ekonomik olarak toparlanan bir Ukrayna için çalışmaları çağrısında bulundu.

Toplantının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de açıklama yaptı. Zelenskiy, alınan güvenlik garantilerinin somut içeriklere sahip olduğunu belirterek, "Artık sadece söz yok, somut belgeler var. Bu, gerçek güvenlik için adım atıldığını gösteriyor" dedi.

Zirvede İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD temsilcileri de hazır bulundu.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Ukrayna, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'dan Ukrayna'ya Askeri Destek Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu 10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Transfer bitti Kayserispor’a Manchester United’dan 21 yaşında sol kanat Transfer bitti! Kayserispor'a Manchester United'dan 21 yaşında sol kanat

01:00
Gece yarısı görev değişikliği kararı Çok sayıda kentin valisi değişti
Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa "İkimiz de bekarız" diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
İran'da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29'a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 05:11:31. #7.11#
SON DAKİKA: Almanya'dan Ukrayna'ya Askeri Destek Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.