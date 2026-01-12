Almanya Grönland'da Askeri Varlık İstiyor - Son Dakika
Almanya Grönland'da Askeri Varlık İstiyor

12.01.2026 17:35
Almanya, Grönland'da kalıcı askeri varlık talep ediyor. Sensburg, Avrupa'nın burada güçlü olmasını vurguladı.

Almanya'da Yedek Askerler Birliği Başkanı Patrick Sensburg, Grönland'da Alman askerlerinin kalıcı olarak konuşlandırılmasını talep etti.

Sensburg, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda ciddi olduğunu varsaymak gerektiğini belirtti.

Patrick Sensburg, "Bu nedenle Avrupa (Grönland'da) çok daha güçlü bir varlık göstermeli. Kısa sürede Danimarka komutasında en az bir Avrupa tugayını oraya sevk etmeliyiz." dedi.

Almanya'nın da burada özel bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade eden Sensburg, Alman ordusunun Grönland'da eğitim tesisleri kurarak kalıcı varlık gösterebileceğini söyledi.

Sensburg, bunun fırsatlar da barındırdığını belirterek, Almanya'da Mittenwald bölgesindeki dağ ve kış eğitim okulunun Grönland'da da eğitim verilebileceğini, bunun da Avrupa'yı daha güçlü bir şekilde kenetleyebileceğini kaydetti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Peter Beyer de NATO'daki Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin Grönland'da daha güçlü güvenlik varlığı göstermeleri çağrısında bulundu.

Bu konuda ABD yönetimiyle koordinasyon içinde olunmasına önem verdiklerini aktaran Beyer, "Bizim de orada güvenlik çıkarlarımız var." dedi.

Almanya'nın kendi güvenliği için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ifade ettiğine işaret eden Beyer, bunun için somut adım atılmasını istedi.

İngiltere'nin Grönland'ı korumak için Avrupalı müttefiklerle görüştüğü iddiası

The Telegraph gazetesi, İngiltere'nin, Grönland'ı Çin, Rusya ve ABD'den korumak için adaya asker çıkarma planını Avrupalı müttefikleriyle ele aldığını yazmıştı.

Gazetenin haberinde, Çin ve Rusya'nın bölgede artan varlığını tehdit olarak gören İngiltere'nin, adayı korumak için Fransa ve Almanya gibi Avrupalı müttefiklerle görüşme halinde olduğu belirtilerek, bu adımın Grönland'ı ele geçirmek isteyen ABD'yi caydırmasının da beklendiği aktarılmıştı.

Trump'ın Grönland'a ilişkin son açıklamaları

ABD Başkanı Trump, Grönland'ın ABD'ye ilhakı ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Grönland, Almanya, Savunma, Güncel, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
