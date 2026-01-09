Almanya İhracatı Kasım 2025'te Düşüşte

Almanya'nın ihracatı, ABD ve Avrupa'dan gelen talebin zayıflamasıyla Kasım 2025'te bir önceki aya göre yüzde 2,5 azalarak, Mayıs 2024'ten beri en keskin düşüşünü yaşadı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin Kasım 2025'e ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,5 düşüşle 128,1 milyar avroya indi. Böylece ülkenin ihracatı, Mayıs 2024'ten beri en keskin düşüşünü gösterdi. Mayıs 2024'te ihracat, yüzde 3,8 gerileyerek 126,7 milyar avroya düşmüştü.

Kasım ihracat verisine ilişkin beklenti, ekim ayı seviyesinde durgun kalması yönündeydi.

İhracattaki düşüşün, ABD ile ticaretin iyi seyretmemesinden kaynaklanması dikkati çekti. ABD'de Başkan Donald Trump'ın getirdiği gümrük vergileri, Almanya'da üretilen mallara talebi azalttı. Söz konusu dönemde, ABD'ye ihracat yüzde 4,2 azalarak 10,8 milyar avroya indi.

Ülkenin, en önemli ticaret ortaklarından Çin'e ihracatı yüzde 3,4 artarak 6,5 milyar avroya çıktı.

Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ihracatı, kasımda yüzde 4,2 azalarak 73,1 milyar avroya geriledi.

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde de Alman mallarına talep azaldı. AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat kasımda yüzde 0,2 gerileyerek 55,3 milyar avroya indi.

Ticaret fazlası 13,1 milyar avroya geriledi

Almanya'nın Kasım 2025 ithalatı ise bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 115,1 milyar avroya çıktı. Böylece mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 13,1 milyar avro oldu. Dış ticaret fazlası, Ekim 2025'te 17,2 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Kasımda ülkenin ihracatı yıllık bazda ise yüzde 0,9 azaldı.

Hauck Aufhauser Lampe Privatbank Başekonomisti Alexander Krüger de yaptığı analizde, Alman ihracat sektörünün, özellikle ABD ile ticaretinde en iyi günlerini geride bıraktığını belirterek, "ABD'nin gümrük vergileri, sektörün karşı karşıya olduğu zorlukları daha da artıracaktır." ifadesini kullandı.