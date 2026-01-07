Almanya Karbon Fiyatlandırmasında Rekor Gelir Elde Etti - Son Dakika
Ekonomi

Almanya Karbon Fiyatlandırmasında Rekor Gelir Elde Etti

07.01.2026 17:19
2022'de karbon fiyatlandırmasından 21,4 milyar avro gelir elde edilerek rekor kırıldı.

Almanya'da karbon fiyatlandırmasında geçen yıl 21,4 milyar avro gelir elde edilerek rekor yenilendi.

Alman Emisyon Ticaret Sistemi Otoritesi (DEHSt), 2025 yıl karbon fiyatlandırmasına ilişkin raporunu yayımladı.

Buna göre, geçen yıl emisyon ticaretinden elde edilen gelirler rekor seviyeye yükselirken karbon fiyatlandırmasında gelirler ise 21,4 milyar avroya ulaştı. Böylece 2024'teki 18,5 milyar avroluk rekor da yenilenmiş oldu.

Söz konusu 18,5 milyar avroluk rekor gelir iki kısımdan oluşuyor. İlk kısım Almanya'nın Avrupa Emisyon Ticaret Sisteminden (EU ETS) elde ettiği gelir, ikinci kısım ise ısıtma ve ulaşım sektörleri için bir CO2 fiyatı belirleyen ulusal emisyon ticaret sisteminden (nEHS) geliyor.

DEHSt'ye göre, AB ETS'ten elde edilen gelirler geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,8 azalarak 5,4 milyar avroya indi. Buna karşılık, ulusal emisyon ticareti sisteminden elde edilen gelirler geçen yıl 3 milyar avro artışla16 milyar avroya yükseldi. Her iki sistemden elde edilen gelirin tamamı, enerji ve iklim politikası hedeflerine ulaşmada finansman aracı olarak merkezi rol oynayan İklim ve Dönüşüm Fonu'na (KTF) aktarılıyor. Bu para da enerji verimli binaların yenilenmesini, sanayinin karbonsuzlaştırılmasını, hidrojen ekonomisini ve elektrikli otomobiller için şarj altyapısının genişletilmesini teşvik etmekte kullanılıyor.

Bu arada, Almanya, iklimi korumanın önemli bir aracı olarak kabul edilen karbon emsiyonu fiyatlandırmasından 2008'den beri 100 milyar avro fazla gelir elde etti.

Karbon emisyonları geçen yıl 9 milyon ton düştü

Öte yandan, Almanya merkezli düşünce kuruluşu Agora Energiewende'ye göre, binalarda ve ulaşımda iklim teknolojilerine geçişin yavaşlamasından kaynaklı olarak Almanya'nın karbon emisyonlarının geçen yıl 2024'e kıyasla sadece yüzde 1,5 (9 milyon ton) azaldı.

Geçen yıl emisyonlarda 640 milyon tonla referans yılı olan 1990'a oranla yüzde 49'luk düşüş görüldü.

Kaynak: AA

Politika, Almanya, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

