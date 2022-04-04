Almanya, Ukrayna'nın savunmasına desteğini artıracak - Son Dakika
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Almanya, Ukrayna'nın savunmasına desteğini artıracak

04.04.2022 19:00
Almanya, Ukrayna'nın savunmasına desteğini artıracak

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Ukrayna'nın savunması için sunduğu desteği artıracağını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ülkesinin Ukrayna'nın savunması için sunduğu desteği artıracağını söyledi.

Baerbock, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna'da yaklaşık 6 haftadan beri her gün suçsuz insanların öldüğünü belirterek, Buça'da savunmasız, elleri arkadan bağlı öldürülen ve yol kenarına bırakılan insanların görüldüğünü, tecavüzün de bir kez daha savaşın bir aracı olduğunu söyledi.

"Bu savaş suçlarının cezasız kalmaması lazım." diyen Baerbock, Almanya'nın kanıtları korumak ve tanıkları yerinde dinlemek amacıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ek 1 milyon avro sağlayacağını, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin bağımsız soruşturma komisyonunun da bir milyon avro ile destekleneceğini belirtti.

Baerbock, Ukrayna'ya silahlar da sağlayacaklarını ifade ederek, "Ukrayna'nın savunmasına desteğimizi bir kez daha artıracağız." dedi.

Ukrayna'da milyonlarca insanın ölüm kalım savaşı verdiğini aktaran Baerbock, "Bu yüzden şimdi, daha önce sağlamadığımız sistemlere de bakıyoruz. Ayrıca, silah sistemlerinin teslimi ve kullanımı gibi teknik sorunların da çözülüp çözülemeyeceği hakkında konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

-"AB olarak yaptırımları bir kez daha sertleştireceğiz"

Baerbock, AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara da işaret ederek, "AB olarak yaptırımları bir kez daha sertleştireceğiz. Almanya Brüksel'e bir dizi öneriler sundu." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın tahıl ambarının alevler içinde olduğunu, bunun sonucunda gıda fiyatlarının arttığını belirten Baerbock, "Küresel açıdan bu ilk olarak en zayıf ve yoksul ülkeleri ve insanları vuruyor. " dedi.

Singapur'un Rusya'ya yaptırımlar uyguladığını ve BM Genel Kurulunda savaşı kınadığını anımsatan Baerbock, "Bu uluslararası birliktelik bizim gücümüzdür." dedi.

Baerbock, bu çatışmanın Hint-Pasifik bölgesine de etkisi olduğunu ifade ederek, "Putin'in savaşına" dünya toplumunun nasıl tepki vereceğini takip eden güçlerin bulunduğunun bilincinde olduklarını aktardı.

Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan da, Buça'daki fotoğraflar ve video görüntülerinin korkunç olduğunu belirtti.

Balakrishnan, ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşında açık ve ilkelerden yana bir tutum sergilediğini ifade ederek, "Singapur, bu yüzden Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini sert bir dille kınadı, yaptırım uyguladı." şeklinde konuştu.

Ukrayna'da barışçıl bir çözümden yana olduğunu belirten Balakrishnan acil bir ateşkes sağlanmasını ümit ettiğini vurguladı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur, Almanya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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