Alparslan'ın öldüğü, 3 kişinin yaralandığı çatışmanın şüphelileri adliyede

ANTALYA'da, Alparslan Türkeş Canbolat'ın (25) hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında, Serik ilçesi Belek Mahallesi Belek-Serik kara yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 5 yıldızlı otelin su sporları yeri konusunda aralarında husumet olduğu belirlenen 2 otomobildeki grupla, istasyon dışında yolda otomobil ve kamyonette bulunan diğer grup arasında çatışma çıktı. Tarafların birbirlerine tüfek ve tabancalarla ateş etmesiyle Alparslan Türkeş Canbolat, Fikri A., Hüseyin S. ve Şeref Can G. yaralandı. Alparslan Türkeş Canbolat, çatışma sonrası arkadaşları tarafından götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Durumları ağır olan Fikri A. ile diğer yaralılar Hüseyin S. ve Şeref Can G. tedaviye alındı. Polis kavgaya karıştığı belirlenen O.A., V.E., E.Ç., E.D., O.Ö. ve H.G.'yi gözaltına alırken, hastanedeki Fikri A., Hüseyin S. ve Şeref Can G.'nin de tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.A., V.E., E.Ç., E.D., O.Ö. ve H.G. bu sabah Serik Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan polis, olay sonrası firar eden A.Ö. ile alınan ifadelerde isimleri geçen 4 şüphelinin daha yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADAOlay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde araçlarından inen grubun istasyon dışında duran araçtaki grupla karşılıklı birbirlerine ateş açtıkları, çatışmada yaralananların yere oturduğu, daha sonra polisin olaya müdahalesi ve yaralıların ambulansla sevk edilmesi yer aldı.