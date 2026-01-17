Altay SK 112. Yılını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika
Spor

Altay SK 112. Yılını Coşkuyla Kutladı

Altay SK 112. Yılını Coşkuyla Kutladı
17.01.2026 12:35
Altay Spor Kulübü, 112. kuruluş yılını sade bir törenle ve coşkulu kutlamalarla kutladı.

ALTAY Spor Kulübü, kuruluşunun 112'nci yıldönümünü renkli görüntülerle kutladı. İzmir'de 16 Ocak 1914'te kurulan Siyah-beyazlılar dün ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene Başkan Sinan Kanlı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Teknik Direktör Yusuf Şimşek, antrenörler, A takım oyuncuları ve altyapı sporcuları katıldı. Kutlamalar akşam ise Gündoğdu Meydanı'nda devam etti. Siyah-beyazlı taraftarlar yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı. Kulübün efsane oyuncularından Ayfer Elmastaşoğlu'nun vefatı nedeniyle kutlamaları sade bir şekilde gerçekleştiren Altaylılar, yaptıkları tezahüratlarla kulüplerine olan bağlılıklarını gösterdi.

Son Dakika Spor Altay SK 112. Yılını Coşkuyla Kutladı - Son Dakika

