ALTER 50. Yılını Kutladı

ALTER 50. Yılını Kutladı
11.01.2026 09:29
ALTER Uluslararası Mühendislik, 50. yılını Ankara’da düzenlenen etkinlikle kutladı.

ALTER Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş., kuruluşunun 50'nci yılını Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikle kutladı.

Şirket çalışanlarının ve 50 yıldır firmanın başarılarına tanıklık eden eski çalışanların katıldığı gecede, Alter Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.'nin yarım asırlık yolculuğu paylaşıldı. Etkinliğe, firma kurucusu Atilla Özdikmen ile Dide Özdikmen ev sahipliği yaptı. Gecede ayrıca, Alter Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.'nin kurucusu Atilla Özdikmen'in 77'nci yaşı da pasta kesilerek kutlandı.

'SON 5 SENEDE 50 KAT BÜYÜME KAYDETTİK'

Alter Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dide Özdikmen, burada yaptığı konuşmada, "Firmamız, altyapı ve üst yapıda Türkiye'nin en büyük mühendislik ve müşavirlik firmalarından bir tanesi. Yurt içi ve yurt dışında teknik müşavirlik hizmetleri sunuyoruz. Bugüne kadar 50 senede yaklaşık 500'ü aşkın projemizle birlikte onun üzerinde ülkede projeler tamamladık. Bunun içerisinde içme suyu, atık su, yağmursuyu, arıtma tesisleri, barajlar, sulama, taşkın planlama, iklim değişikliği, ulaşım, üst yapı ve afet risk yönetimi konusunda fazlasıyla uzmanlığımız mevcut. Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Pakistan ve Uganda'da şubelerimiz bulunuyor. Daha yeni Bosna'da, Kırgızistan'da ve Azerbaycan'da yeni projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki sene içerisinde de Dubai, Katar ve Suudi Arabistan'a açılmak gibi hedeflerimiz var. Türkiye'nin ilk 10 mühendislik ve müşavirlik firmasından bir tanesiyiz. Aynı zamanda teknik müşavirlik alanında lider firmalardanız. Bugüne kadar birçok kamu kurumuna ve özel kuruluşa hizmet sunduk. Teknik olarak oldukça başarılı bir durumda olduğumuzu düşünüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız bütün projeleri başarıyla tamamladık. Bu sebeple de son dönemlerde Covid-19'dan sonra 5 senede 50 kat büyüme, son 1 yıl içerisinde yüzde 400'lük bir büyüme kaydettik" dedi.

'TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİ YURT DIŞINA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ'

İkinci kuşak yönetici olduğunu ifade eden Özdikmen, "Firmamızın kurucusu babam Atilla Özdikmen. Bugün onun da 77'nci yaş gününü kutluyoruz. 50 sene kolay olmadı. 5 Mayıs 1975'te şirketimiz kurulduğunda biz bir proje firmasıydık sonra teknik müşavirlik eklendi. Bugüne geldiğimizde, yaklaşık 300'ü aşan personelimizle, 500'ü aşan tamamlanmış projeyle 10 ülkede başarılı ve istikrarlı tutumla açıkçası sektörümüzdeki yerimizi aldık. Sektörümüzün açıkçası fazlasıyla güçlenebileceğini ve büyüyebileceğini düşünüyorum. Sektöre inancım tam. Çünkü bu sektör çok önemli bir sektör. Teknik müşavirlik olmaksızın farklı yatırımları düşünmek mümkün bile değil. Bugün inşaat aşamasındaki tüm yatırımlara baktığımızda gerçek bir teknik müşavirlik altyapısıyla birleştirilmesi gerektiğini öngörüyoruz. Bu sebeple teknik müşavirlik konusunda bütün özel ve kamu kurumlarının destek alması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye son 20 senede özellikle kamu kurumları ve özel sektör olsun teknik müşavirliğin önemini anlamış durumda. Bizler de burada yaptığımız işler, burada kazandığımız tecrübelerle Türk mühendisliğini yurt dışına taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Firma kurucusu Atilla Özdikmen de, "Bulunduğumuz coğrafyada teknik müşavirliğin bir parçası olabildiysek ve bu topraklar üzerinde kalıcı bir şeyler bırakabildiysek ne mutlu bize" dedi.

Gecede, çalışanlara madalya takdimi yapılırken, ardından hatıra fotoğrafları çekildi. Daha sonra davetliler için eğlence programı düzenlendi.

