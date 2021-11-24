Altıeylül Belediyesi güneş enerji santrali kuruyor - Son Dakika

Balıkesir'de, kırsal Dallımandıra Mahallesi'nde 19,5 dönüm alanda Altıeylül Belediyesince güneş enerji santrali (GES) kuruluyor.

Santralin inşa edildiği alanda incelemelerde bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, yaptığı açıklamada, panellerinden yüzde 60'ının yerleştirildiği projenin bir ay içinde tamamlanacağını bildirdi.

Avcı, 1 megavat gücünde 3 bin panelden oluşacak santrale ilişkin, "Hem belediyemize gelir getirmesi hem de temiz enerji bakımından büyük önem verdiğimiz tesisimiz Altıeylül'ümüze ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.