Altında Rekor Yükseliş: 5 Bin Doları Aştı

Altının ons fiyatı 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İç piyasada gram altın 7 bin 105 liraya kadar yükseldi.

Altın, artan jeopolitik gelişmelerle birlikte rekor yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı 5 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Buna bağlı olarak iç piyasada gram altın rekor seviyeyi gördü. Gram altın 7 bin 105 liraya kadar yükseldi. Altına paralel olarak gümüş fiyatları da rekor tazeledi. Gümüşün ons fiyatı 109 dolar seviyesine kadar çıktı. Gram gümüş 152 liraya yükseldi.

İç piyasada gram altın 7 bin 84 liradan, çeyrek altın 11 bin 655 liradan, yarım altın 23 bin 343 liradan, tam altın 46 bin 461 liradan satılıyor. Gram gümüş ise 150 liradan işlem görüyor.