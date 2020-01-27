Altının kilogramı 302 bin 200 liraya yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 302 bin 200 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altının kilogramı 302 bin 200 liraya yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 302 bin 200 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 302 bin 200 liraya yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 302 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 301 bin 400 lira, en yüksek 302 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,46 artışla 302 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 635 milyon 443 bin 747,25 lira, işlem miktarı ise 2.123,40 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 637 milyon 878 bin 623,35 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar VakıfBank, Rona Döviz, Troy Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ve Vakıf Katılım şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 297.850,001.559,00
En Düşük 301.400,001.558,20
En Yüksek302.900,001.584,25
Kapanış302.200,001.582,60
Ağırlıklı Ortalama 301.987,851.568,08
Toplam İşlem Hacmi (TL)635.443.747,25
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.123,40
Toplam İşlem Adedi116

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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