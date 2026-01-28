Altınordu 3-0 Adana 01: Kayıplar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altınordu 3-0 Adana 01: Kayıplar Devam Ediyor

Altınordu 3-0 Adana 01: Kayıplar Devam Ediyor
28.01.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Adana 01'e 3-0 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta mücadelesinde Altınordu, sahasında Adana 01 Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu.

Stat: Altınordu Serpil Hamdi Tüzün

Hakemler: Enver Aydın, Ayşenur Karakoç, Umut Avdaş

Altınordu: Umut Keseci, Birhan Elibol, Hasan Berat Kayalı, Sadi Karaduman, Fırat Başkaya, İsmail Güven (Selahattin Cankirli dk. 70), Ege Arslan (Berat Kalkan dk. 57), Yılmaz Özeren (Tugay Güner dk. 80), Alperen Bekli, Burak Gültekin, Kaniwar Uzun (Kerim Avcı dk. 70)

Adana 01 Futbol Kulübü: Halil Yeral, Fatih Özkan (Adnan Karahisar dk. 74), Atamer Bilgin, Ahmet Eren, Mert Kabasakal (Arda Bitirgiç dk. 63), Muammer Denizhan Taşkan, Mehmet Zahit Çınar, Ömer Kuşan (Arda Işık dk. 82), Mehmet Alp Kurt, Tuna Sezen (Batuhan Özduran dk. 74), Muhammet Beşir

Goller: Muhammet Beşir (dk. 45 ve 73), Tuna Sezen (dk. 65) (Adana 01 Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: Berat Kalkan, Birhan Elibol, Kaniwar Uzun, Yılmaz Özeren, Alperen Bekli, Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ahmet Eren, Fatih Özkan, Mert Kabasakal, Ömer Kuşan, Adnan Karahisar (Adana 01 Futbol Kulübü) - İZMİR

Kaynak: İHA

Maç Sonucu, Altınordu, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu 3-0 Adana 01: Kayıplar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:45:04. #7.11#
SON DAKİKA: Altınordu 3-0 Adana 01: Kayıplar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.