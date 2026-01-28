Altınordu 3-0 Adana 01: Kayıplar Devam Ediyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta mücadelesinde Altınordu, sahasında Adana 01 Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu.
Stat: Altınordu Serpil Hamdi Tüzün
Hakemler: Enver Aydın, Ayşenur Karakoç, Umut Avdaş
Altınordu: Umut Keseci, Birhan Elibol, Hasan Berat Kayalı, Sadi Karaduman, Fırat Başkaya, İsmail Güven (Selahattin Cankirli dk. 70), Ege Arslan (Berat Kalkan dk. 57), Yılmaz Özeren (Tugay Güner dk. 80), Alperen Bekli, Burak Gültekin, Kaniwar Uzun (Kerim Avcı dk. 70)
Adana 01 Futbol Kulübü: Halil Yeral, Fatih Özkan (Adnan Karahisar dk. 74), Atamer Bilgin, Ahmet Eren, Mert Kabasakal (Arda Bitirgiç dk. 63), Muammer Denizhan Taşkan, Mehmet Zahit Çınar, Ömer Kuşan (Arda Işık dk. 82), Mehmet Alp Kurt, Tuna Sezen (Batuhan Özduran dk. 74), Muhammet Beşir
Goller: Muhammet Beşir (dk. 45 ve 73), Tuna Sezen (dk. 65) (Adana 01 Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Berat Kalkan, Birhan Elibol, Kaniwar Uzun, Yılmaz Özeren, Alperen Bekli, Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ahmet Eren, Fatih Özkan, Mert Kabasakal, Ömer Kuşan, Adnan Karahisar (Adana 01 Futbol Kulübü) - İZMİR
