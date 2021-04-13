Altınordu'da Ahmet Dereli sezonu kapattı

Altınordu'nun başarılı santrforu Ahmet Dereli, sol ayak bileğindeki bağlarında yırtık nedeniyle 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Son 5 haftası kalan TFF 1. Lig'de Ahmet Dereli'nin forma giymesi beklenmiyor.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne konuk olan Altınordu'da maçın 8. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ahmet Dereli'nin sol ayak bileğinde yırtık tespit edilmişti. 28 yaşındaki oyuncunun tedavisinin 4 ila 6 hafta arasında süreceği öğrenildi.

"Arkadaşlarımı bu zorlu dönemde yalnız bırakacağım için çok üzgünüm"

Sakatlığının üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Dereli, "Tedavime bugün kulüp doktorumuz Raşit Şimşek ve sağlık ekibinin programıyla başlanacak. En az dört ile altı hafta sonra takımla çalışmalarıma başlayacağım. Arkadaşlarımı bu zorlu dönemde yalnız bırakacağım için çok üzgünüm. Ancak çabuk toparlayan bir yapım var. Son maç da olsa sahaya çıkabilmek için büyük çabam olacak. Bugünkü Adana Demirspor maçında üzülerek tribünden destek olacağım. Bu süreçte arayan, soran, sağlık dileyen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İZMİR