Altınordu'dan İki Yeni Transfer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altınordu'dan İki Yeni Transfer

Altınordu\'dan İki Yeni Transfer
14.01.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, Sadi Karaduman ve İsmail Güven ile sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, ara transfer döneminde iki futbolcuyla daha anlaşma sağladı. Kırmızı-lacivertliler, Karaman FK'dan 33 yaşındaki stoper Sadi Karaduman ve Kastamonuspor'dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Güven'le sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki imza törenine Kulüp Müdürü Barış Ertosun ve Altyapı Sportif Direktörü Ozan Bilgir katıldı. Altınordu ara transfer döneminde daha önce Gökhan Süzen, Ali Ceylan ve Selahattin Çankırlı ile anlaşmıştı.

Kulüpten iki transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Üsküdar doğumlu Sadi Karaduman futbola İstanbul Sitespor Kulübü altyapısında başladı ve sonrasında U19-U21 yaş kategorilerinde Kasımpaşa altyapısında forma giydi. Sonrasında Edirne Spor, Darıca Gençlerbirliği, Hatayspor, Giresunspor, Manisa FK, Tuzlaspor gibi takımlarda forma giydi. Futbolcumuz, Karaman FK ile bu sezon 18'i ilk 11 olmak üzere 19 maça çıktı.

Konya doğumlu İsmail Güven futbola Konyaspor altyapısında başladı ve tüm yaş kategorilerinde Konyaspor formasını giydi. Sonrasında 1922 Konyaspor, Şanlıurfaspor, Niğde Anadolu FK, Zonguldak Spor FK, İskenderunspor ve son olarakta Kastamonuspor forması giydi. Futbolcumuz, en son formasını giydiği Kastamonuspor ile toplamda 55, bu sezon ise 14 maça çıktı."

Kaynak: DHA

İsmail Güven, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'dan İki Yeni Transfer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:24:55. #7.11#
SON DAKİKA: Altınordu'dan İki Yeni Transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.