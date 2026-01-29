Altınordu\'nun Küme Düşme Korkusu Artıyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Play-Off yarışı veren Adana 01 FK'ya 3-0 mağlup olan Altınordu küme düşmenin en büyük adaylarından biri olmaktan kurtulamadı. İzmir ekibi bu sezon 22'nci maçında 13'üncü yenilgisini alarak 3'üncü Lig'e sürüklenmeye devam etti. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmesine rağmen kötü gidişe çare bulamayan 13 puanlı kırmızı-lacivertlilerin kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 5'ten 6'ya yükseldi.

Altınordu bu sezon evinde bir kez bile galip gelemedi. İç sahada 8 mağlubiyet alan Altınordu, 3 beraberlikle 3 puan toplayabildi. İç saha sıralamasına göre en az puan toplayan ekip olarak son sırada yer alan İzmir temsilcisi bu hafta Elazığspor'a konuk olacak. Kırmızı-lacivertlilerde stoperler Hasan Berat ve Birhan sarı kart cezalısı durumuna düştü. Sakatlığı bulunan sol bek Gökhan Süzen'in ise sezonu kapatmış olabileceği iddia edildi.