Altınova Spor Salonu törenle açıldı - Son Dakika

Altınova Spor Salonu törenle açıldı

21.12.2020 11:02
Altınova Spor Salonu törenle açıldı, System.String[]

Yalova Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden devredilerek, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tadilatı yapılan Altınova Spor Salonunun açılış törenle yapıldı.

Yalova Altınova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden devredilerek, Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tadilatı yapılan Altınova Spor Salonunun açılış törenle yapıldı.

Altınova Spor Salonunun açılış törenine; Yalova Valisi Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, MHP İl Başkanı Namık Öz, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mehmet Kalyon, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve protokol üyeleri katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından Yalova Valisi Muammer Erol ve protokol üyeleri tarafından spor salonunun açılış kurdelesi kesildi. Salonu gezen Valimiz Muammer Erol ve beraberindekiler, salondaki sporcularla bir süre sohbet etti.

Yenilenen Altınova Spor Salonu, yeni şekli ile çok fonksiyonlu bir salona dönüştürüldü. 640 metrekare alanı ve yeni görüntüsüyle sporculara ev sahipliği yapmaya başlan salonun zemini, pencere ve kapıları, ısınma ve aydınlatma sistemleri ile elektrik tesisatı yenilendi. Çatının tamiri yapılıp kurum tabelası ile birlikte dış ve iç cephe giydirmeleri tamamlandı ve binanın iç ve dış cepheleri boyatıldı.

Altınova'ya yeni bir tesisin kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Gençlerin ve sporcuların hamisi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu'na, Yalova Valimiz Sayın Muammer Erol'a, Altınova Kaymakamımız Sayın Regaip Ahmet Özyiğit'e, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Sayın Ahmet Büyükgümüş'e, AK Parti Yalova Milletvekili Sayın Meliha Akyol'a, AK Parti Yalova İl Başkanımız Sayın Muğlim Bağatar'a, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Sayın Hasan Zafer'e ve AK Parti Teşkilatlarımıza ilçemiz adına teşekkür ederim" diye konuştu. - YALOVA

Altınova Spor Salonu törenle açıldı
Altınova Spor Salonu törenle açıldı
Altınova Spor Salonu törenle açıldı
Altınova Spor Salonu törenle açıldı
Altınova Spor Salonu törenle açıldı

AK Parti, Altınova, Yalova, Susuz, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınova Spor Salonu törenle açıldı - Son Dakika Spor


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