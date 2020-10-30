Altınözü'nde zeytin hasadı etkinliği - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 4. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali kapsamında zeytin hasadı yapıldı.
Yenişehir Mahallesindeki bir bahçede gerçekleşen etkinlikte Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı açılış konuşması yaptı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan programda, protokol üyeleri sezonun ilk zeytinleri toplayıp bereketli bir sezon diledi.
Zeytin ürünlerinin de tanıtıldığı programa, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Şanverdi, Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ile ilçe belediye başkanları katıldı.
Festival, Kovid-149 salgını dolayısıyla bu yıl dijital ortamda gerçekleşiyor.
- Kaynak: AA
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