Altun: Kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan asker için "Kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu bir kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.