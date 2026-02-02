Alvarez Cezalı Duruma Düştü

Fenerbahçe'nin Meksikalı oyuncusu Edson Alvarez, Kocaelispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde müsabaka öncesi Edson Alvarez, sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Karşılaşmanın 14. dakikasında orta sahada Cafumana ile girdiği ikili mücadele sonrası hakem Alper Akarsu, faul belirleyerek sarı kart gösterdi.
Alvarez, gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Gaziantep FK, Beşiktaş, Başakşehir maçlarında sarı kart görmüştü.
Edson Alvarez, 9 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Alvarez, Körfez ekibi karşısında 61. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. - KOCAELİ
