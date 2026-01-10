Amed Sportif, Çorum FK'yi 1-0 Geçti - Son Dakika
Amed Sportif, Çorum FK'yi 1-0 Geçti

Amed Sportif, Çorum FK\'yi 1-0 Geçti
10.01.2026 00:21
Amed Sportif Faaliyetler, Çorum FK'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam etti.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 1-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Sinan Kaloğlu, "Şampiyonluk yolunda ilerleyişimiz devam ediyor." dedi.

Kaloğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım oyuncularını tebrik etti.

Arca Çorum FK'nin zor bir takım olduğunu ve yapılan takviyelerle takımın daha da güçlü hale geldiğini kaydeden Kaloğlu, şöyle konuştu:

"Zaten bu karşılaşmanın zor olacağını biliyorduk. Son haftalarda iyi uyum sağlayan özellikle orta saha kombinasyonlarındaki oyuncularımızın, özellikle Traore'nin olmayışı bizim aslında birçok kurgumuzu biraz sekteye uğrattı ve maçın ilk yarısında çok istediğimiz gibi oynamadık. İki etkili orta saha oyuncumuzun olmayışı, bizi farklı arayışlara itti. Ne olursa olsun 3 puan almak çok önemliydi. Yine penaltı kaçırdık. Gerçekten buna da bir çare bulmamız lazım, inşallah bulacağız. Ama neticesinde galip getirmeyi başardık. Önemli olan oydu."

Taraftarın olumsuz hava koşullarına rağmen kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Kaloğlu, "Açıkçası maçı taraftar kazandı. Takımı tempolarıyla ayakta tuttular. O yüzden tüm taraftarlara gerçekten canı gönülden burada teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Şampiyonluk yolunda ilerleyişimiz devam ediyor. Bazen iyi oynayacağız, bazen iyi oynamayacağız ama önemli olan kazanmak, kazanarak gitmek. O yüzden yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arca Çorum FK cephesi

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise takım olarak ritmi arttırdıklarında çok güçlü bir takım haline geldiklerini, bugün oynanan maçta da bunu gördüklerini söyledi.

İlk yarı biterken yedikleri gol nedeniyle biraz da olsa moralinin düştüğünü kaydeden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik ederim, bundan sonra başarılar dilerim. Taraftara baktığımızda burada seyirci atmosferi sahasıyla da iyi bir takım haline gelmişler ama biz de asla pes etmeyeceğiz. Bu oyun bizi sezon sonunda Süper Lig'e çıkaracak. Net bir şekilde söylüyorum. Maçtan önce 'belki iki takım sezon sonunda Süper Lig'de olacak' demiştim. Aynı şeyi tekrarlıyorum. Geri kalan 18 maçımız var. 18 maçta bir 54 puan var. Tabii ki hepsini almak çok kolay değil ama biz bütün puanlara talibiz ve Çorum FK'yi hak ettiği Süper Lig'e çıkaracağız."

Kaynak: AA

Futbol, Spor

Son Dakika Spor Amed Sportif, Çorum FK'yi 1-0 Geçti - Son Dakika

SON DAKİKA: Amed Sportif, Çorum FK'yi 1-0 Geçti - Son Dakika
