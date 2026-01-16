Amed Sportif Faaliyetler Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas, savunma ve hücum çalışmaları üzerinde durduğu bildirildi.
Amed Sportif Faaliyetler, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
