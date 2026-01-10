Amed Sportif'te Yaralanma 25 Dikişle Sonuçlandı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında dün sahasında Arca Çorum FK'yi 1-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler'de, karşılaşma sırasında yaralanan futbolcu Daniel Moreno Mosquera'nın dudağına dikiş atıldı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Daniel Moreno Mosquera'nın rakibiyle girdiği bir pozisyonda yüzüne aldığı darbe sonucu dudağının yarıldığı belirtildi.

Sahada yapılan ilk müdahalenin ardından maça devam eden Daniel Moreno'nun, karşılaşma sonrası acil olarak ameliyata alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çorum FK karşılaşması sırasında yüzüne aldığı darbe sonucu futbolcumuz Daniel Moreno'nun üst dudak bölgesinde ciddi yaralanma meydana gelmiştir. Oyuncumuz, maçın ardından acil olarak ameliyata alınmış, yaklaşık 1,5 saat süren operasyon iki estetik cerrah tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan tıbbi müdahale sonucunda futbolcumuzun üst dudak bölgesine 25 dikiş atılmıştır. Futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup, tedavi süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilmektedir."