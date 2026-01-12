Amedspor, Barzani'yle Görüştü - Son Dakika
Amedspor, Barzani'yle Görüştü

12.01.2026 20:30
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yöneticileri, IKBY'de Mesud Barzani ile işbirliği görüşmeleri yaptı.

(DİYARBAKIR) - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yöneticileri, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne yaptıkları ziyaret kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani'yle görüştü.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yöneticileri, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyetiyle çeşitli temaslarda bulundu.

Kulüp Başkanı Nahit Eren, Yönetim Kurulu ve İstişare Kurulu'ndan oluşan Amed spor heyeti,  IKBY Başbakanı Sayın Mesrür Barzani ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Sayın Mesüd Barzani'yle görüştü.

Başta Amedspor olmak üzere kültür ve spor alanında işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, Mesud Barzani ile Mesrur Barzani'ye 46 numaralı Amedspor forması hediye edildi.

Kaynak: ANKA

