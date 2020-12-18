Amedspor ve Diyarbekirspor'un yoğun maç programı - Son Dakika

Amedspor ve Diyarbekirspor'un yoğun maç programı

18.12.2020 14:05
Amedspor ve Diyarbekirspor'un yoğun maç programı, System.String[]

Amedspor ve Diyarbekirspor, sezonun ilk yarısında kalan maçları arka arkaya oynayacak.

Amedspor ve Diyarbekirspor, sezonun ilk yarısında kalan maçları arka arkaya oynayacak. Amedspor'un 4 ve Diyarbekirspor'un da 2 maçı kaldı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta son haftalardaki çıkışı ile dikkat çeken Amedspor, 23 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ankara Demirspor ile karşılaşacak. 26 Aralık Cumartesi günü Diyarbakır'da Sancaktepe FK ile karşılaştıktan sonra 30 Aralıkta yapılacak 18. hafta maçlarında haftayı maç yapmadan bay geçirecek. 6 Ocakta deplasmanda K. Maraşspor ile karşı karşıya gelecek olan Amedspor, 14 Ocakta ise erteleme maçında Çorum FK'ya konuk olacak. Amedspor, kalan 4 maçın 3'ünü dış sahalarda ve 1'ini de kendi sahasında yapacak. Böylece Amedspor 22 günde 4 maç yapmış olacak.

Diyarbekirspor 4 günde 2 maç yapacak

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor ise kalan 2 maçın 1'ini sahasında ve 1'ini de deplasmanda yaparak 2020 yılına veda edecek. Bu pazar Kocaeli temsilcisi Belediye Derincespor ile deplasmanda kozlarını paylaştıktan sonra 24 Aralık Perşembe günü Diyarbakır'da İstanbul ekibi Arnavutköy Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de sezonun ikinci yarısı 24 Ocak 2021'de başlayacak. - DİYARBAKIR

Amedspor ve Diyarbekirspor'un yoğun maç programı
Amedspor ve Diyarbekirspor'un yoğun maç programı

Ankara Demirspor, Diyarbakır, Aralık, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amedspor ve Diyarbekirspor'un yoğun maç programı - Son Dakika Spor


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