Amik Ovası'nda pamuk hasadı başladı - Son Dakika

Amik Ovası'nda pamuk hasadı başladı

Amik Ovası'nda pamuk hasadı başladı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: "Amik Ovası çiftçilerimiz için Bakanımız Bekir Pakdemirli'den stratejik ürünümüze daha çok destek bekliyoruz" Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde mayıs ayında ekilen pamuk, 4 aylık bir yetiştirme süresinin ardından...

Amik Ovası'nda pamuk hasadı başladı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman:

"Amik Ovası çiftçilerimiz için Bakanımız Bekir Pakdemirli'den stratejik ürünümüze daha çok destek bekliyoruz"

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde mayıs ayında ekilen pamuk, 4 aylık bir yetiştirme süresinin ardından hasat edilmeye başlandı.

Bölge çiftçisinin yıllardır vazgeçemediği ve "beyaz altın" diye tabir edilen pamuk hasadı Kırıkhan ilçesinde başlarken, çırçır fabrikalarında da hareketlilik yaşanıyor.

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ve vatandaşlarla Kırıkhan ilçesinde pamuk hasadına katıldı.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer yaptığı açıklamada, bu yıl rekoltenin beklenenin üzerinden gerçekleşeceğini belirterek, "Verim yüksek ve kaliteli. Birliklerin alımıyla bir hareket bekliyoruz. Dolar kurunun yükselmesinden dolayı pamuk fiyatlarının da yükseleceğini öngörüyoruz" dedi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da, pamuğun ülkemizin en stratejik ürünlerinden birisi olduğunu belirterek, "İlimizde pamuk üretimi fazla olmasına rağmen bu yıl uygulanan sistem sebebiyle 3 yıl aynı ürünü ekmemek üzere bu yıl pamuk üretiminin bir kısmı mısıra kaydı. 190 bin dekar civarında mısır üretimimiz var bu yıl o sebepten dolayı pamuk üretimimiz gecen yıla göre azaldı" diye konuştu.

Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'da pamuğun Amik ovasının olmazsa olmaz ürünlerinin başında geldiğini belirterek, "Amik ovasında çiftçiler borçlarını pamukta ödemeye sözleşir. Gelinlerimizi pamukta getiririz, kızlarımızı pamukta evlendiririz. Nişanları pamukta yaparız bizim için pamuk bu kadar hayatidir. Türkiye pamuk üretiminde 8. sırada fakat ithalatçı bir ülkeyiz. Ben buradan Amik Ovası çiftçilerimiz için Tarım ve Orman Bakanımıza, Bekir Pakdemirli'ye selamlarımızı gönderiyoruz ve böylesi stratejik bir ürünümüze daha çok destek bekliyoruz" dedi.

Amik Ovası'nda pamuk hasadı başladı

Amik Ovası, Kırıkhan, Mayıs, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Amik Ovası'nda pamuk hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Siber saldırı ve kullanıcı yoğunluğu sonucu çöken EBA'daki erişim sorunu çözüme kavuşturuldu Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 11 kuruş indirim geldi Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Son nefesini uyuşturucu kullandığı metruk evde verdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı
Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek         
16:51
Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı         
15:58
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Amerikalı aileye gasp girişiminde bulunan şüphelilere vatandaşlar müdahale etti Amerikalı aileye gasp girişiminde bulunan şüphelilere vatandaşlar müdahale etti         
15:21
Araç içerisinde cansız bedeni bulunan kadının arkadaşı konuştu: 'Abla bu cehennem bitse artık' diyordu Araç içerisinde cansız bedeni bulunan kadının arkadaşı konuştu: 'Abla bu cehennem bitse artık' diyordu         
15:05
Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı         
14:38
Özgür Aras, yıllardır küs olduğu Nurseli İdiz'e öfke kustu: Görsem ümüğünü sıkarım Özgür Aras, yıllardır küs olduğu Nurseli İdiz'e öfke kustu: Görsem ümüğünü sıkarım         
14:08
Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti         
13:31
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 16:58:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Amik Ovası'nda pamuk hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei